Подвійна перемога: Україна домінує на світовому чемпіонаті з шашок-100

Українська збірна з шашок провела успішний виступ на світовому чемпіонаті у Кюрасао. Представники української збірної здобули “золото” у чемпіонатах обох статей, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Суспільне Спорт“.

Світовий чемпіонат з шашаків-100 – це головне змагання в році в шашках цього формату. Змагання у цьому чемпіонаті відбуваються протягом двох тижнів.

На світовому чемпіонаті українська збірна представлялася сімома гравцями, серед яких троє чоловіків та четверо жінок.

У чемпіонаті брало участь 35 осіб, серед яких 20 чоловіків та 15 жінок.

Юрій Анікєєв та Вікторія Мотричко з української збірної вибороли на цьому турнірі золоті медалі.

Відмінність шашок-100 від звичайних у кількості шашок у розмірі 20 одиниць та розмірі дошки 10Х10.

Це не перша перемога українських спортсменів на останніх турнірах.