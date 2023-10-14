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Неділя, 15 Жовтня

На межі оточення: Російська армія прагне контролю над Куп’янськом

Наступ ЗС РФ на Куп'янському напрямі знову активно.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Наступ Збройних Сил Російської Федерації на Куп’янському напрямі знову активно. Російська армія відновила спроби оточення Куп’янська з наступним виходом до річки Оскол, повідомляє “Преса України” з посиланням на Military Media Center.

“На Куп’янському, а також Ліманському напрямках ведення конфлікту відновилася активність Збройних Сил Російської Федерації. Противник після того, як наші військовослужбовці завдали йому відчутних втрат знову зібрався з силами. На даний момент йдуть важкі бої проти російських бойовиків”, – повідомив Олександр Сирський.

Також Сирський припустив, що головною метою російських збройних сил є оточення Куп’янська та вихід до річки Оскол для отримання тактичної переваги проти Збройних Сил України.

Українські військові продовжують активний наступ.

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