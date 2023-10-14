Інцидент у Варшаві: Чоловік, який загрожував самопідривом, здається владі

У Варшаві людина невідомої особи почала загрожувати самопідривом. Невідомий чоловік опинився на центральній міській площі, піднявся на один із пам’ятників жертвам Смоленської катастрофи та почав погрожувати підірвати себе, повідомляє “Преса України” з посиланням на РАР.

Подія зі спробою загрози вибуху самого себе сталася на території Варшави за день до місцевих виборів парламенту.

Після спроб вести переговори з представниками варшавської поліції чоловік сприяв правоохоронним органам. Він зліз із пам’ятника і здався поліцейським. До цього з ним розмовляли використовую грамофон.

Також на місці події вели службу фахівці з контртерористичних операцій. Загалом цей інцидент привернув увагу кількох сотень правоохоронців.

Також увагу правоохоронців привернув підозрілий чоловік на “Мінській”.