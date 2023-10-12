Новий військовий комісар Дніпропетровська: Олексій Дубовик готовий до нових завдань

Посаду військового комісара Дніпропетровської області України отримав Олексій Дубовик. Він став новим чиновником на цій посаді як захисник України від ЗС РФ, повідомляє “Преса України” із посиланням на прес-службу Дніпропетровської обласної держадміністрації.

Відомство повідомило, що новий комісар уже пройшов серію питань від представників журналістики. Це сталося під час проведення брифінгу.

“Я відразу скажу, що для мене такий напрямок абсолютно новий. І пропозиція, яку я отримав, стала для мене досить несподіваною. Я не очікував, що мені запропонують стати головою Дніпропетровського територіального центру комплектації”, – повідомив новий голова дніпропетровського ТЦК.

Також за словами політика, він уже провів набір особового складу колективу і бачить подальші напрямки роботи.

Також ТЦК будуть піддаватися цифровізації.