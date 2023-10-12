Актуально
Підписатися
Неділя, 15 Жовтня

Новий військовий комісар Дніпропетровська: Олексій Дубовик готовий до нових завдань

Посаду військового комісара Дніпропетровської області України отримав Олексій Дубовик.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Посаду військового комісара Дніпропетровської області України отримав Олексій Дубовик. Він став новим чиновником на цій посаді як захисник України від ЗС РФ, повідомляє “Преса України” із посиланням на прес-службу Дніпропетровської обласної держадміністрації.

Відомство повідомило, що новий комісар уже пройшов серію питань від представників журналістики. Це сталося під час проведення брифінгу.

“Я відразу скажу, що для мене такий напрямок абсолютно новий. І пропозиція, яку я отримав, стала для мене досить несподіваною. Я не очікував, що мені запропонують стати головою Дніпропетровського територіального центру комплектації”, – повідомив новий голова дніпропетровського ТЦК.

Також за словами політика, він уже провів набір особового складу колективу і бачить подальші напрямки роботи.

Також ТЦК будуть піддаватися цифровізації.

Post Views: 57

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.