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Неділя, 15 Жовтня

Ентоні Блінкен збирається в Ізраїлі: США готові надати підтримку проти ХАМАС

Багровий Ілля  Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Ентоні Блінкен планує прибуття до Ізраїлю у найближчій перспективі. Він повідомив про свої наміри на поїздку, повідомляє “Преса України” з посиланням на брифінг Метью Міллера.

“Я хотів би поділитися інформацією про те, що найближчим часом Державний секретар Сполучених Штатів Америки вирушить до Ізраїлю”, – повідомив Метью Міллер.

Він уточнює, що Ентоні Блінкен у своїй поїздці планує ініціювати обговорення з партнерами ситуації на місці, а також те, яким чином США можуть продовжувати надавати найефективнішу підтримку Ізраїлю проти терористичного угрупування ХАМАС.

Ентоні Блінкен планує таким чином підтримати ізраїльську державу та додатково покращити відносини між нею та США.

До цього Блінкен прямував до Китайської Народної Республіки.

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