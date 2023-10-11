Джо Байден звертається до світу: не грайте з вогнем у конфлікті Ізраїлю та ХАМАСу

Чинний президент Сполучених Штатів Америки пригрозив тим, хто захоче втрутитися у війну між Ізраїлем та терористичною групою Хамас. Він закликав усі країни, які намагатимуться це зробити утриматися від дій, повідомляє “Преса України”.

“Дозвольте мені знову звернутися до всіх країн, будь-яка держава, яка хоче втрутитися в ситуацію в Ізраїлі, повинна відмовитися від цих намірів. Я хочу вам просто сказати, не робіть цього.”, – наголосив чинний лідер Америки.

Також він нагадав про дії США у цих регіонах. Вони посилили свою військову присутність, що може сприятливо позначитися на ситуації їх у регіоні.

“Ми готові перекинути в цей регіон стільки військових сил, скільки знадобиться для того, щоб допомогти ізраїльській державі в боротьбі проти терористичного угруповання”, – заявив Джо Байден.

Раніше Байден і сам отримав погрози на свою адресу.