Телекомунікаційна компанія Veon закінчила процеси продажу активів компанії Російській державі, повідомляє “Преса України” з посиланням на заяву компанії.

Veon вже завершили продаж своїх активів країні-агресору. Раніше угода, укладена між ними, не передбачала у списку вимог до виконання зворотних викупів, а це означає, що компанія остаточно йде Російській Федерації.

Гендиректор компанії заявив, що завершення продажу активів дозволяють йому і деякому колу осіб зосередити свою увагу на інших ринках, що знаходяться в Пакистані, Україні, Казахстані та інших країнах світу.

Генеральний директор компанії також уточнив, що він радий тому, що компанія знаходиться в сильній позиції щодо цього питання.

Росія намагається повернутись на світовий ринок нафти.