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Середа, 11 Жовтня

Veon завершив продаж активів у Росії: перехід на світові ринки

Телекомунікаційна компанія Veon закінчила продаж активів у РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Телекомунікаційна компанія Veon закінчила процеси продажу активів компанії Російській державі, повідомляє “Преса України” з посиланням на заяву компанії.

Veon вже завершили продаж своїх активів країні-агресору. Раніше угода, укладена між ними, не передбачала у списку вимог до виконання зворотних викупів, а це означає, що компанія остаточно йде Російській Федерації.

Гендиректор компанії заявив, що завершення продажу активів дозволяють йому і деякому колу осіб зосередити свою увагу на інших ринках, що знаходяться в Пакистані, Україні, Казахстані та інших країнах світу.

Генеральний директор компанії також уточнив, що він радий тому, що компанія знаходиться в сильній позиції щодо цього питання.

Росія намагається повернутись на світовий ринок нафти.

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