Морський газопровід у небезпеці: Росія підозрюється в атаці на Baltic Connector

Російська держава атакувала морський газовий провід Baltic Connector. Він знаходиться між Фінляндією та Естонією, місцева влада вже провела оцінку газопроводу і винесла вердикт, повідомляє “Преса України” з посиланням на Iltaleht.

Видавництво Iltaleht повідомило про рішення влади щодо атакованого газопроводу між Фінляндією та Естонією. Вони заявили, що об’єкт отримавши пошкодження втратив працездатність на найближчі кілька місяців.

“Керівництво Фінляндії та Сили оборони висловили свої підозри. Вони вважають, що це Російська Федерація завдала удару по газопроводу”, – повідомлено в даному матеріалі.

Також повідомляється, що конференція з приводу цієї події мала розпочатися о 14:00, але її старт перенесли.

Раніше ЗС РФ атакували й Одесу.