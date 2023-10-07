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Вівторок, 10 Жовтня

50/50: Україна ділить військовий податок між закупівлею зброї та іншими потребами

Бюджетний комітет зробив ранкове оновлення.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Бюджетний комітет зробив ранкове оновлення. Воно стосується закону № 10037, який стосується військового податку на доходи фізосіб, повідомляє “Преса України” з посиланням на Роксолану Підласу.

“Починаючи з 1 жовтня та по 31 грудня, військове “ПДФВЛ” направлятиметься до бюджету української держави в рівних пропорціях. Приблизно 50% на 50%. Він буде наплавлений на закупівлі безпілотних літальних апаратів, артилерійських систем та інші необхідні для українських військових товари .”, – повідомила Роклосана Підласу.

Крім цього припинився режим військового стану починаючи з 1 січня і закінчуючи 31 грудня. Завдяки цьому Комітету з питань бюджету Верховної Ради України вдалося розподілити військовий бюджет української держави таким чином.

Раніше в українському бюджеті з’являлися щільні дірки.

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