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Четвер, 5 Жовтня

Порятунок в умовах небезпеки: Евакуаційна місія у Макіївці

Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Правоохоронці організували успішну евакуаційну місію на території Макіївки. Село знаходиться на Луганщині, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал Артема Лисогора.

“Вже не один день російська армія проводить численні штурмові операції щодо позицій Збройних Сил України. Позиції знаходяться поряд із селом Макіївка, тому мирним жителям села необхідна евакуація”, – повідомив голова Луганської ОВУ.

Виходячи із заяв Лисогора, знаходиться на території Макіївки вкрай небезпечно для громадян української держави. Проте, зазначається, що багатьом корінним мешканцям села важко залишити рідну оселю на моральних підставах. Він наголошує, що навіть після успішної та узгодженої операції з евакуації, представники місцевих жителів не змінюють своєї думки щодо міста та намагаються повернутися.

У Донецьку так само розпочалася евакуація людей.

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