Актуально
Підписатися
Четвер, 5 Жовтня

Ігноруючи політику: Нобелівська премія для вченого з РФ, не дивлячись на громадянство

Журі Нобелівської премії не звертало увагу на громадянство вченого з РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Наука і технології Коментарів немає1 хвилина читання

Журі Нобелівської премії не звертало увагу на громадянство вченого з Росії. Олексій Єкімов бореться за премію, незважаючи на те, що він громадянин Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-конференцію Шведської академії наук.

Академія наук присудила Нобелівську премію громадянинові Російської Федерації Олексію Єкімову. Вони не звертали увагу на фактор громадянства номінанта.

“Коли йдеться про людей, які гідні бути лауреатами Нобелівської премії, ми просто дотримуємося основної процедури. Ми дивимося на найважливіші відкриття у різних сферах. Після цієї процедури ми відбираємо за важливістю учасників, які стали ключовими для відкриттів. Ми не звертаємо на якісь- або політичні чи расові ознаки лауреата.”, – заявив Ганс Еллегрен.

Вже названо лауреатів Нобелівської премії з економіки.

Post Views: 1

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.