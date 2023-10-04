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Четвер, 5 Жовтня

Союз США та Данії: Як вони допоможуть Україні зміцнити кібербезпеку

Америка планує поєднати зусилля з Данією, щоб захистити кіберпростір України.
Багровий Ілля  Оновлено: Наука і технології Коментарів немає1 хвилина читання

Америка планує поєднати зусилля із Данією. Вони планують допомогти українській державі зменшити кількість вразливих точок держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на американське посольство.

Сполучені Штати Америки та Данія висловили бажання про кооперацію для допомоги Україні у зміцненні критичної інфраструктури держави. Ймовірно, це бажання викликане попереднім опалювальним сезоном в Україні.

Для підтримки України планують запровадити проект USAID, що у перекладі звучить як “Кібербезпека критично важливої інфраструктури України”. У цей проект Данія вкладає кошти розміром 2,8 мільйона доларів.

Також підкреслюється, що Російська Федерація спрямовує свої зусилля на кібернетичні атаки по Україні величезні кошти починаючи ще з 2014 року.

Нагадаємо, що Америка гарантувала Україні довгострокову підтримку.

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