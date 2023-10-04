Смартфон майбутнього: Humane представив інноваційний гаджет у Франції

Humane планує показати світові гаджет нового виробництва. Технологія дозволить мати при собі проектор та камеру, повідомляє “Преса України” з посиланням на Engadget.

Колишні співробітники найбільшої американської технологічної компанії презентували нову розробку. Це смартфон, який дозволить мати при собі відразу два важливі девайси, проектор та камеру.

Проект було продемонстровано під час показу мод, що відбувався у столиці Франції.

Представлена технологія має футуристичний вигляд. Вона схожа на маленький телефон, замість екрана якого є проектор. Його не потрібно тримати в руках, він кріпиться до одягу користувача. Проекція тексту переноситься прямо на руку користувача, завдяки чому звільняється рука.

Apple також модернізує смартфони в плані захисту.