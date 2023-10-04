Доля спікера на волосині: Депутати розпочали процес зміщення Кевіна Маккарті

Депутати з американської палати державних представників прийняли на розгляд питання про усунення Кевіна Маккарті з посади. На даний момент політик обіймає посаду спікера, повідомляє “Преса України” з посиланням на CNN.

Видавництво CNN повідомляє про початок розгляду можливості зняття з позиції речника Кевіна Маккарті. Голосування проведене раніше показало результати у 208 та 218 голосів. Уточнюється, що 11 представників республіканського політичного спрямування віддали голос проти усунення Маккарті.

Також уточнюється, що буде відкрито нове голосування з приводу подальшої політичної позиції Маккарті в Сполучених Штатах Америки.

Наразі вже стартували попередні дебати з цього питання.

У низці українських депутатів так само відбулися зміни у складі.