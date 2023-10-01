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Середа, 4 Жовтня

Витік даних: Кремль збільшує витрати на військові дії в Україні

Мінфін Росії опублікувало документи щодо планування витрат на війну.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Міністерство фінансів Російської Федерації опублікувало документи про планування з боку Кремля до перенаправлення видатків державного бюджету. Приблизно 30% державного бюджету Росії планують направити на фінансування воєнних дій на території України, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство оборони Британії.

Британське міністерство оборони опублікувало інформацію про підготовку до нового витку спонсорування бойових дій з боку РФ.

“Документи, які з великою ймовірністю втратили термін придатності з російського Мінфіну, фіксують факт зростання видатків державного бюджету Російської Федерації на військову сферу. Вони будуть підвищені приблизно до 30% від загального обсягу державного бюджету Росії”, – повідомили в британському Міноборони.

Нагадаємо, що США витрачають мільярди з держбюджету на підтримку України.

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