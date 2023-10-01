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Середа, 4 Жовтня

Україна під атакою: Російські військові атакують місто Вовчанськ

ЗС РФ атакували центральну площу Вовчанська.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Збройні Сили Російської Федерації знову атакували територію української держави. Під атаку російської армії потрапила площа Вовчанська на Харківщині, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

МЗС України опублікувало інформацію про нову атаку з боку російських військовослужбовців. Під атаку потрапив Вовчанськ, сам удар завдано приблизно об 11 годині ранку.

“Під атаку потрапила центральна площа Вовчанська. Після цього удару по українській території загинула одна цивільна людина. Чоловік, особу та вік якого наразі встановлюють судові медичні експерти”, – написали в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Також повідомляється, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Раніше Росія застосувала авіабомби в атаках по Україні.

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