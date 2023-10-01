Невідомі дрони над РФ: Шойгу повідомляє про “вдалий захист від атак ЗСУ”

Над територіями Сочі та Смоленська були помічені невідомі безпілотні літальні апарати. Російське Міністерство оборони заявляє про “відбиття атаки”, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал Міноборони РФ.

Над Смоленськом зафіксували БПЛА невідомого походження. Обласний губернатор зробив заяву про те, що дані літальні апарати планували удар по заводу авіаційного спрямування.

Крім цього, над територією Сочі так само був зафіксований дрон. В Інтернеті повідомляють, що його уламки впали поряд з місцевим аеропортом. Після цього там помітили дим.

Шойгу заявляє, що “атака була відбита”. Дані БПЛА приписують українській державі. Міністерство оборони заявляє про збиття трьох одиниць безпілотників.

Нагадаємо, що раніше була зафіксована вдала атака за допомогою БПЛА ЗСУ.