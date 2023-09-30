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Субота, 30 Вересня

Азербайджан звинувачує Вірменію: “позов це прояв розпалювання ненависті”

Азербайджан звинувачує Вірменію у розпалюванні расової ненависті.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

На території Азербайджану виявили реакцію на позов Вірменії до суду Організації об’єднаних націй. Міністр закордонних справ зробив заяву, що це розпалювання ненависті за расовою ознакою, повідомляє “Преса України” з посиланням на Report.

Прес-секретар азербайджанського МЗС заявив, що позов поданий до суду ООН є безпідставним і абсурдним.

Він заявляє, що позови, які мають дану спрямованість, націлені на розпалювання ненависті за расовою ознакою щодо азербайджанців. Він каже, що позови такого формату абсолютно неприйнятні і свідчать про спроби Вірменії зазіхати на азербайджанську цілісність у територіальному спектрі, а також на державний суверенітет азербайджанської держави.

До цього Вірменія висловлювала готовність до переговорів із Азербайджаном.

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