Атака у Костянтинівці: Росія застосовує авіабомби

Російські збройні сили використовували нову зброю, щоб атакувати Костянтинівку. 30 вересня 2023 року ЗС РФ використали авіаційну бомбу, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал Ігоря Мороза.

Ігор Мороз повідомив про нову атаку з боку Збройних Сил Російської Федерації. Вони використали для атаки на Костянтинівку авіаційну бомбу керованого типу. В результаті атаки з боку російських військовослужбовців поранено дитину зафіксований вік якої 13 років.

“На щастя, отримані дитиною каліцтва не складні. Він отримує всю необхідну медичну допомогу. В результаті атаки пошкоджено приватні будинки в розмірі 17 одиниць, а також багатоповерхову споруду, підприємство, лінія електропередач та 2 одиниці автомобілів”, – повідомляє Ігор Мороз.

Нагадаємо, що це не перша атака ЗС РФ по Україні.