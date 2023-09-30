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Субота, 30 Вересня

Атака у Костянтинівці: Росія застосовує авіабомби

ЗС РФ використовувала нову зброю, щоб атакувати Костянтинівку.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Російські збройні сили використовували нову зброю, щоб атакувати Костянтинівку. 30 вересня 2023 року ЗС РФ використали авіаційну бомбу, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал Ігоря Мороза.

Ігор Мороз повідомив про нову атаку з боку Збройних Сил Російської Федерації. Вони використали для атаки на Костянтинівку авіаційну бомбу керованого типу. В результаті атаки з боку російських військовослужбовців поранено дитину зафіксований вік якої 13 років.

“На щастя, отримані дитиною каліцтва не складні. Він отримує всю необхідну медичну допомогу. В результаті атаки пошкоджено приватні будинки в розмірі 17 одиниць, а також багатоповерхову споруду, підприємство, лінія електропередач та 2 одиниці автомобілів”, – повідомляє Ігор Мороз.

Нагадаємо, що це не перша атака ЗС РФ по Україні.

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