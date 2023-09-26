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Середа, 27 Вересня

Напружені відносини: Країни В4 закликають Україну відмовитися від скарги до СОТ

Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина звернулися із закликом до України.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина звернулися із закликом до української держави. Вони вимагають відкликати скаргу до Світової організації торгівлі, повідомляє “Преса України” з посиланням на RMF 24.

Україна подала скаргу до Світової організації торгівлі за ембарго на експорт зерна до деяких країн Європейського Союзу всупереч рішенню Європейської Комісії.

Міністри сільського господарства цих країн заявили, що відкликання даної скарги зможе зробити відносини між країнами більш позитивними і покращить атмосферу в загальному плані.

“Ми сприйняли пропозицію про скаргу з неприхованим занепокоєнням. Ми думаємо, що це досить кардинальне рішення, і сподіваємось на те, що Україна відкликає своє рішення”, – заявив заступник міністра сільського господарства Польщі.

Нагадаємо, що Польща залишила експортний коридор для українського зерна.

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