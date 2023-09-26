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Середа, 27 Вересня

Експорт українського зерна: Шмигаль спростовує шкоду для фермерів ЄС

Шмигаль висловився з приводу аграрного експорту за умов повномасштабного вторгнення РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Денис Шмигаль висловився з приводу аграрного експорту за умов повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Він упевнений, що експорт не шкодить польським, угорським чи словацьким фермерам, повідомляє “Преса України” з посиланням на Дениса Шмигаля.

“В умовах повномасштабного вторгнення країни-агресора, а також блокади Чорного моря, під час того, що Україна піддається атакам з боку агресора практично щодня, зерносховища та порти є одним із ключових факторів доходів нашої держави. І нам необхідний аграрний експорт.”, – Заявив Шмигаль.

Також він уточнив, що розмови про перешкоду з української сторони фермерам різних країн Європейського Союзу є спекуляціями. Він заявляє, що українське зерно не впливає на цінову політику сусідніх держав.

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