Експорт українського зерна: Шмигаль спростовує шкоду для фермерів ЄС

Денис Шмигаль висловився з приводу аграрного експорту за умов повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Він упевнений, що експорт не шкодить польським, угорським чи словацьким фермерам, повідомляє “Преса України” з посиланням на Дениса Шмигаля.

“В умовах повномасштабного вторгнення країни-агресора, а також блокади Чорного моря, під час того, що Україна піддається атакам з боку агресора практично щодня, зерносховища та порти є одним із ключових факторів доходів нашої держави. І нам необхідний аграрний експорт.”, – Заявив Шмигаль.

Також він уточнив, що розмови про перешкоду з української сторони фермерам різних країн Європейського Союзу є спекуляціями. Він заявляє, що українське зерно не впливає на цінову політику сусідніх держав.

Польські фермери як протест заблокували капустою дорогу до Варшави.