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Вівторок, 26 Вересня

Стабільність валютного ринку: чому долар тримається верхи

На валютному ринку продовжується стабільність становища.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

На валютному ринку продовжується стабільність становища. Зростання долара щодо української гривні протягом серпня стало наслідком ситуативних факторів, повідомляє “Преса України” з посиланням на КМП.

“Зростання коливань має ситуаційний характер. Він відбувається на готівковому валютному ринку, і з початком серпня не змінив своїх старих тенденцій. Через термінові вкладення з боку населення в гривневі ОВДП, а також різного типу депозити сталося зниження рівня концентрації доларів в українській державі .”, – повідомив КМП.

Також повідомляється, що НБУ має високі шанси на стабілізацію валютного ринку в Україні. Це можна реалізувати завдяки постійному фінансуванню на офіційному плані. Наприкінці серпня це фінансування було понад 40 мільярдів доларів.

В Україні вже проходив валютний перекид.

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