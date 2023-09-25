Стабільність валютного ринку: чому долар тримається верхи

На валютному ринку продовжується стабільність становища. Зростання долара щодо української гривні протягом серпня стало наслідком ситуативних факторів, повідомляє “Преса України” з посиланням на КМП.

“Зростання коливань має ситуаційний характер. Він відбувається на готівковому валютному ринку, і з початком серпня не змінив своїх старих тенденцій. Через термінові вкладення з боку населення в гривневі ОВДП, а також різного типу депозити сталося зниження рівня концентрації доларів в українській державі .”, – повідомив КМП.

Також повідомляється, що НБУ має високі шанси на стабілізацію валютного ринку в Україні. Це можна реалізувати завдяки постійному фінансуванню на офіційному плані. Наприкінці серпня це фінансування було понад 40 мільярдів доларів.

В Україні вже проходив валютний перекид.