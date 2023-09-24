Що говорити та чого уникати: поради зі спілкування з українськими військовослужбовцями

Кожна телефонна розмова здатна впливати на стан українського військового в емоційному плані. Міністерство оборони України вивело рекомендації про те, що потрібно говорити з військовослужбовцями ЗСУ, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство реінтеграції.

Міністерство оборони категорично забороняє обговорювати з військовослужбовцем точне місце розташування, кількість осіб у підрозділі, а також бойові завдання. Так само не можна наголошувати на проблемах домашнього спектру, які може вирішити лише військовий. Відносини на відстані з’ясовувати не в жодному разі не можна.

Натомість можна дізнатися область та приблизний район. Спілкуватися про повсякденні справи, підтримувати. Завершувати розмову винятково позитивно.

Це так само важливо, тому що розмову можуть перехопити.