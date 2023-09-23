Серія вибухів у Дніпрі: Жителі у напрузі після повітряної тривоги

На території Дніпра сталася нова подія. Місцеві жителі зафіксували вибух під час повітряної тривоги, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Суспільне“.

Вибухи на території Дніпра зафіксували місцеві жителі рано-вранці, приблизно о 5:20 ранку. Вони сталися за годину після оголошення повітряної тривоги. Телеграм-канали, що належать місцевій владі та цивільним структурам, повідомили про те, що сталося щонайменше п’ять вибухів.

До пригоди Збройні Сили України попереджали про те, що російська армія відправила на запуск кілька одиниць дронів-камікадзе моделі Shahed. Також вони повідомляли, що це є загрозою для Запорізької та Дніпропетровської областей України.

Серія щонайменше п’яти вибухів у Дніпрі підтвердила побоювання Повітряних сил ЗСУ.

Це не перша атака на Україну з боку ЗС РФ.