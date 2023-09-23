Чорноморець розгромив Олександрію з рахунком 5:1: тріумф одеської команди

Розпочався восьмий тур української Прем’єр-ліги. Спортсмени вже показують свою підготовку на полі для футболу, повідомляє “Преса України” із посиланням на результати поєдинків.

Одеська команда “Чорноморець” здобула перемогу з розгромним рахунком над “Олександрією”. Водночас “Оболонь” та “Верес” не змогли визначити переможця у футбольному змаганні.

Між “Оболонню” та “Вересом” фінальний рахунок склав 0:0, що показало паритет між київською та рівненською командами.

“Олександрія” програла одеському “Чорноморцю” з рахунком 1:5, що стало нищівною поразкою для “Олександрії” у цьому турі Прем’єр-ліги.

“Чорноморець” показав найкращу підготовку завдяки домінуванню на футбольному полі від початку гри.

До цього “Чорноморець” програли полтавській команді.