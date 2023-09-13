Зміни у владі: Омбудсмен України йде у відставку

Уповноважений вирішувати питання щодо зниклих безвісти за особливих обставин має намір піти у відставку. Олег Котенко повідомляє про те, що хоче залишити посаду, його обов’язки вже передали іншим відомствам, повідомляє “Преса України” з посиланням на Фейсбук Олега Котенка.

Котенко зазначив, що Кабінет міністрів вніс зміни до переліку повноважень, які належать омбудсмену. Переговори з Російською Федерацією щодо повернення в Україну тіл загиблих вестиме Координаційний штаб щодо поводження з військовополоненими.

Також тепер діяльність угруповань заснованих на пошуку координуватиметься Генеральним штабом ЗСУ. Робота з реєстром цих осіб буде на Міністерстві внутрішніх справ української держави.

Омбудсмен раніше робив вердикт про розпуск місії ООН в Оленівці.