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Середа, 13 Вересня

Зміни у владі: Омбудсмен України йде у відставку

Омбудсмен України має намір піти у відставку, його повноваження розділені між іншими відомствами.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Уповноважений вирішувати питання щодо зниклих безвісти за особливих обставин має намір піти у відставку. Олег Котенко повідомляє про те, що хоче залишити посаду, його обов’язки вже передали іншим відомствам, повідомляє “Преса України” з посиланням на Фейсбук Олега Котенка.

Котенко зазначив, що Кабінет міністрів вніс зміни до переліку повноважень, які належать омбудсмену. Переговори з Російською Федерацією щодо повернення в Україну тіл загиблих вестиме Координаційний штаб щодо поводження з військовополоненими.

Також тепер діяльність угруповань заснованих на пошуку координуватиметься Генеральним штабом ЗСУ. Робота з реєстром цих осіб буде на Міністерстві внутрішніх справ української держави.

Омбудсмен раніше робив вердикт про розпуск місії ООН в Оленівці.

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