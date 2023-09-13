Великобританія каже КНДР: Припиніть переговори з Росією

Велика Британія звернулася до Північної Кореї. Вона закликає КНДР припинити будь-які переговори з країною-агресором, повідомляє “Преса України” з посиланням на Sky News.

Видавництво Sky News передало заклики з боку Великобританії у бік Корейської Народної Демократичної Республіки.

“Ми закликаємо Північну Корею до припинення переговорів з агресором. Переговори про постачання озброєння Російської Федерації не поширюються на зобов’язання публічної сфери, які взяв він Пхеньян.”, – сказав Ріші Сунак.

Також політик заявив, що Північна Корея візитом свого лідера в Російську Федерацію підтверджує ізоляцію країни-агресора від усієї світової арени. Мається на увазі те, що Кім Чен Ин вкрай рідко залишає територію своєї держави.

Нагадаємо, що КНДР нарощує напругу завдяки поїздці Кім Чен Ына до Росії.