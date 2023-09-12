З в’язниці до зради: Ув’язнений у Львові звинувачується у співпраці з Росією

Правоохоронці української держави виявили на території в’язниці Львова ув’язненого. Раніше він співпрацював із представниками країни-агресора. Йому повідомили про підозру у державній зраді, повідомляє “Преса України” з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Чоловік, який отримав підозру, проводив термін свого ув’язнення. Раніше співпрацював із представниками Російської Федерації. Перед ним поставили завдання надати дані Росії завдяки фотографіям областей після обстрілів з боку Збройних Сил Російської Федерації. Це допомагало агресору оцінювати успішність влучень та стан цілей обстрілів.

Крім цього, він використовував власний аккаунт в “Однокласниках” для поширення антиукраїнських матеріалів, в яких проводив виправдання Російської Федерації.

У вищому званні також знайшли зрадника.