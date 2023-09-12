Торговий конфлікт: Україна планує звернутися до СОТ через Польщу

Українська держава планує звернутися до арбітражу Світової організації торгівлі. Завдяки тому, що Польща вирішила продовжити заборону на імпорт українського зерна, повідомляє “Преса України” з посиланням на Твіттер Дениса Шмигаля.

Денис Шмигаль повідомив про те, що Україна готує плани щодо витримування зобов’язань щодо Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Також це стосується права Світової організації торгівлі.

За словами політика, Україна не мала намірів чи бажань шкодити фермерам з польської держави. Наголошується, що українська держава високо цінує працю, яку вкладено фермерами. Також Україна висловила повагу до всієї Польщі.

“Проте є обставини за яких Україні доведеться звертатися до СОТ. Це порушення торговельного права в інтересах популізму на політичній арені”, – повідомив Шмигаль.

Раніше Шмигаль запропонував зміни у виплаті іпотеки.