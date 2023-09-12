Чернівці попереду: Єдиний квиток на весь транспорт лише за 50 гривень

На території Чернівців пройшов запуск єдиного квитка на весь транспорт. Цей квиток продовжуватиме діяти протягом цілого дня, вартість становить 50 гривень, повідомляє “Преса України” з посиланням на Фейсбук “Чернівецького тролейбусного управління“.

У комунальному транспорті міста Чернівці входить унікальний та інноваційний спосіб сплати українцями проїзду. Як запевняють комунальні підприємства.

Також вони стверджують, що квиток буде забезпечений штрих-кодом, який діє протягом цілого дня після активації квитка, і буде дійсним до 23:00. Вартість цієї послуги складає 50 гривень, придбання квитка можливе у водія комунального транспортного засобу.

Цей квиток дозволяє українцям здійснювати безліч поїздок протягом дня за фіксовану вартість.

Нагадаємо, що правила купівлі квитків онлайн “Укрзалізниці” змінилися.