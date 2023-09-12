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Середа, 13 Вересня

Чернівці попереду: Єдиний квиток на весь транспорт лише за 50 гривень

На території Чернівців пройшов запуск єдиного квитка на весь транспорт.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

На території Чернівців пройшов запуск єдиного квитка на весь транспорт. Цей квиток продовжуватиме діяти протягом цілого дня, вартість становить 50 гривень, повідомляє “Преса України” з посиланням на Фейсбук “Чернівецького тролейбусного управління“.

У комунальному транспорті міста Чернівці входить унікальний та інноваційний спосіб сплати українцями проїзду. Як запевняють комунальні підприємства.

Також вони стверджують, що квиток буде забезпечений штрих-кодом, який діє протягом цілого дня після активації квитка, і буде дійсним до 23:00. Вартість цієї послуги складає 50 гривень, придбання квитка можливе у водія комунального транспортного засобу.

Цей квиток дозволяє українцям здійснювати безліч поїздок протягом дня за фіксовану вартість.

Нагадаємо, що правила купівлі квитків онлайн “Укрзалізниці” змінилися.

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