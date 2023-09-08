Захист українських військових: Запропоновано штраф та арешт для порушників

В українській державі пропонують запровадити покарання за вияв неповаги до військовослужбовців. Порушення загрожуватиме стягненням штрафу. Можлива процедура арешту, повідомляє “Преса України” з посиланням на картку законопроекту.

Вступив на розгляд законопроект, націлений на посилення правового захисту українських військовослужбовців.

Пропонується введення каральних заходів щодо осіб, які виявляють неповагу щодо військовослужбовців. До них відносяться солдати ЗСУ, ГУР, СБУ, УДО та інших державних силових структур.

Неповагу до військових каратиметься в основному стягненням штрафу, який буде еквівалентний 3 400 – 5 100 гривень. Також можливий арешт на адміністративній підставі тривалістю 15 діб.

Також введено законопроект про фінансування партій.