США завдають потужного удару по Росії: Як “Електроком ВПК” обходив санкції

Міністерство торгівлі Сполучених Штатів Америки на 180 днів відкликало привілеї в експортній сфері компанії російського походження “Електроком ВПК”. Співробітників цієї компанії приписують за допомогою Російської Федерації в обході світових санкцій, повідомляє “Преса України” з посиланням на журнал Федерального уряду США.

Крім компанії “Електроком ВПК”, обмежили в діях компанію на Кіпрі. Astrafteros Technokosmos. Також компанія на території Латвії потрапила під санкційні обмеження, Ultra Trade Service. Також у Таджикистані потрапила під обмеження компанія Juzhoi Electronic.

Крім цього, Америка ввела обмеження на експортні процедури проти Артура Петрова, Жанни Солдатенкової, а також Руслана Альметова. Вони є членами компанії “Електрок ВПК”.

Ймовірно, санкції продовжуватимуть передавати конфісковані гроші в Україну.