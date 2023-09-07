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П’ятниця, 8 Вересня

США завдають потужного удару по Росії: Як “Електроком ВПК” обходив санкції

Міністерство торгівлі США на 180 днів відкликало експортні привілеї у компанії "Електроком ВПК".
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Міністерство торгівлі Сполучених Штатів Америки на 180 днів відкликало привілеї в експортній сфері компанії російського походження “Електроком ВПК”. Співробітників цієї компанії приписують за допомогою Російської Федерації в обході світових санкцій, повідомляє “Преса України” з посиланням на журнал Федерального уряду США.

Крім компанії “Електроком ВПК”, обмежили в діях компанію на Кіпрі. Astrafteros Technokosmos. Також компанія на території Латвії потрапила під санкційні обмеження, Ultra Trade Service. Також у Таджикистані потрапила під обмеження компанія Juzhoi Electronic.

Крім цього, Америка ввела обмеження на експортні процедури проти Артура Петрова, Жанни Солдатенкової, а також Руслана Альметова. Вони є членами компанії “Електрок ВПК”.

Ймовірно, санкції продовжуватимуть передавати конфісковані гроші в Україну.

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