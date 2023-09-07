Данська допомога Україні: $43 мільйони на відновлення після війни

Данська держава 6 вересня анонсувала виділення українській державі нового пакету допомоги у фінансовій сфері. Загальна вартість підтримки з боку Данії складатиме понад 43 мільйони доларів, повідомляє “Преса України” з посиланням на Jyllands-Posten.

Під час візиту в Україну прем’єр-міністр Данії пообіцяла додаткові 300 мільйонів крон, що еквівалентно 43 мільйонам доларів, які будуть спрямовані на процедури відновлення української держави після воєнних дій проти Російської Федерації.

“Руйнування заподіяні війною проти ЗС РФ дратують душу. Багато українських родин втратили свої будинки, матері попрощалися з синами. Не вистачає слів щоб повною мірою описати те, що відбувається зараз в Україні”, – заявила данська прем’єр.

Новий пакет підтримки Україна отримала також від Італії.