Підтримка від країни-партнера: Вірменія надала допомогу Україні

Українська держава набула від Вірменії нової партії допомоги гуманітарного характеру. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації це сталося вперше, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Радіо Азатутут“.

“Наразі невідомо про деталі. У нас немає інформації про те, яка конкретно гуманітарна допомога чекає на Україну, який розмір даної підтримки, а також структура теж нам зараз невідомо”, – заявили в “Радіо Азатутут”.

Міністерство внутрішніх справ України спільно з урядом Вірменії наразі відмовляються від коментарів на цю тему.

Цілком імовірно, що Вірменія хоче повністю розкрити свою допомогу Україні на саміті в українській столиці.

Гуманітарні потреби України обговорювалися на зборах G7.