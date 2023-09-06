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Четвер, 7 Вересня

Підтримка від країни-партнера: Вірменія надала допомогу Україні

Україна набула від Вірменії нової партії допомоги гуманітарного характеру.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Українська держава набула від Вірменії нової партії допомоги гуманітарного характеру. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації це сталося вперше, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Радіо Азатутут“.

“Наразі невідомо про деталі. У нас немає інформації про те, яка конкретно гуманітарна допомога чекає на Україну, який розмір даної підтримки, а також структура теж нам зараз невідомо”, – заявили в “Радіо Азатутут”.

Міністерство внутрішніх справ України спільно з урядом Вірменії наразі відмовляються від коментарів на цю тему.

Цілком імовірно, що Вірменія хоче повністю розкрити свою допомогу Україні на саміті в українській столиці.

Гуманітарні потреби України обговорювалися на зборах G7.

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