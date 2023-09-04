Революція на ринку зерна: Єгипет обирає Росію для масштабних закупівель

Покупець державного масштабу зерна Єгипту придбав приблизно півмільйона тонн зерна Російської Федерації. Купівля зроблена в рамках приватної угоди, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Видавництво Reuters повідомило про нову угоду між Єгиптом та Російською Федерацією. Росія продала Єгипту зерно загальним обсягом півмільйона тонн. Це оформлено як приватну угоду. Покупець витратив грошей менше, ніж на загальному сільськогосподарському ринку. Ймовірно, через міжнародні санкції проти країни-агресора.

Минулого року Єгипет також укладав угоду з Російською Федерацією. Він використав для цього прямі закупівлі. Тендери припинили використовуватись після того, як повномасштабне вторгнення припинило можливість їх здійснювати.

Нагадаємо, що в сільськогосподарській економіці триває боротьба за низькі ціни.