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Субота, 2 Вересня

Потужний прорив: Україна завдає удару по російським позиціям на півдні

Україна продовжує боротьбу за прогрес на полі бойового зіткнення проти Росії.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Українська держава продовжує боротьбу за прогрес на полі бойового зіткнення проти Російської Федерації. Українська армія підвищує ціну війни для російських солдатів, повідомляє “Преса України” з посиланням на Bloomberg.

Видавництво Bloomberg поділилося інформацією про те, що Збройні Сили України продовжують завдавати точних ударів по точках бойового зміцнення російської армії. Ці військові цілі вражені на тимчасово окупованих українських територіях. Можливо, ЗСУ досягли значних проривів. Вони можуть допомогти українським солдатам прискорити темпи контрнаступу.

Українські військовослужбовці змогли прорвати одну із російських ліній укріплень. Це сталося на південному сході, пролом у російському захисті намагаються розширити.

Стало відомо, скільки військової техніки ЗС РФ вдалося знищити.

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