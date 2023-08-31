Запеклі бої на півдні Бахмута: Українські війська несуть контратаку

Військовослужбовці Збройних Сил України продовжують активно наступати на південь від Бахмута. Також активна робота українських бойовиків триває на безлічі південних напрямів конфлікту, повідомляє “Преса України” з посиланням на Ганну Маляр.

Заступник Міністра оборони України повідомила, що українські військовослужбовці продовжують виконувати свої бойові обов’язки. На лиманському напрямі бої продовжують позначатися як активні. Російські війська докладають відчутних зусиль для того, щоб проводити наступ у Луганській області, але українські бойовики не дозволяють цього.

На Бахмутському напрямку бойовики ЗСУ наступають на південь від міста. Бої там важкі та тривалі. ЗСУ повідомляють про певні успіхи на фронті.

Ганна Маляр раніше звітувала про успіхи ЗСУ у контрнаступі.