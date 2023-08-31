Верховна рада працює над реформою військово-лікарських комісій

Верховна рада вже працює над реформою комісій військово-лікарської сфери. Реформа планується до завершення нового року, повідомляє “Преса України“.

Верховна рада поділилася планами щодо реформи щодо військово-лікарських комісій.

“Ми вже проводили численні засідання. У них брали участь робочі групи, профільний комітет національної безпеки і оборони. Ми намагаємося пролити світло на всі затримки в процесі проходження військово-лікарських комісій, а також корупційних ризиків”, – зазначив Давид Арахамія.

Крім цього політик підкреслив, що дана реформа потребує “зміни в різних законах”. Два з них уже пройшли процедуру виборів та ухвалення. За словами Арахамії, залишилося прийняти ще 5-7 змін, щоб основної мети було досягнуто.

Також реформі в інформаційній сфері зазнають ТЦК.