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П’ятниця, 1 Вересня

Верховна рада працює над реформою військово-лікарських комісій

Верховна рада вже працює над реформою комісій військово-лікарської сфери.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання
Народный депутат Давид Арахамия во время брифинга после заседания Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, в Киеве, 16 декабря 2019 г. Фото Кузьмин Александр / УНИАН

Верховна рада вже працює над реформою комісій військово-лікарської сфери. Реформа планується до завершення нового року, повідомляє “Преса України“.

Верховна рада поділилася планами щодо реформи щодо військово-лікарських комісій.

“Ми вже проводили численні засідання. У них брали участь робочі групи, профільний комітет національної безпеки і оборони. Ми намагаємося пролити світло на всі затримки в процесі проходження військово-лікарських комісій, а також корупційних ризиків”, – зазначив Давид Арахамія.

Крім цього політик підкреслив, що дана реформа потребує “зміни в різних законах”. Два з них уже пройшли процедуру виборів та ухвалення. За словами Арахамії, залишилося прийняти ще 5-7 змін, щоб основної мети було досягнуто.

Також реформі в інформаційній сфері зазнають ТЦК.

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