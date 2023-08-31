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П’ятниця, 1 Вересня

Україна та Норвегія запроваджують безвізовий режим для вантажоперевезень

Україна спільно з Норвегією домовилися про "транспортне безвіз".
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Українська держава спільно з Норвегією домовилася про “транспортне безвіз”. Цей договір набуде чинності з 1 вересня 2023 року, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство розвитку громад.

Міністерство розвитку громад опублікувало інформацію про те, що Україна та Норвегія створили протокол “транспортного безвізу”. Він даватиме можливість вантажоперевезень без попередніх дозволів. Також він пошириться на вантажні транспортні засоби, які відповідають стандарту Євро-5 і вище.

Спрощений режим цього договору набуде чинності з 1 вересня 2023 року. Він стосуватиметься двосторонніх та транзитних перевезень між країнами-партнерами.

“Ми й надалі створюватимемо сприятливі умови для наших перевізників”, – повідомив Деркач.

Також планується відновлення доріг в Україні.

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