Twitter робить крок до конфіденційності: Приховати лайки за гроші

Соціальні мережі Twitter запускають нову функцію. Нововведення дозволятиме користувачам приховувати свої лайки, проте вона буде доступна тільки для платних облікових записів, повідомляє “Преса України” з посиланням на TechCrunch.

Компанія під керівництвом Ілона Маска Твіттер повідомила про нововведення у соціальній мережі Твіттер під час інтерв’ю з кореспондентами. Вони повідомили, що позначки “подобається” можна буде приховувати завдяки платному акаунту. Дана можливість з’явилася після того, як подібна можливість з’явилася у Threads і Bluesky, які є конкурентами Твіттера.

“Ваша вкладка “подобається” після нововведення буде видно виключно вам. Також ви зможете приховати й іншу інформацію, яку не хотіли б показувати іншим користувачам соціальної мережі”, – повідомляє Твіттер, описуючи функцію.

Також Твіттер зробив нововведення з приводу видалення фото на які не давали згоди.