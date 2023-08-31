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П’ятниця, 1 Вересня

Стратегія розвитку: “Метінвест” інвестує у логістичний центр у Польщі

Група "Метінвест" продовжить розвиток та посилення логістики.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Група “Метінвест” має намір продовжувати розвиток та посилення потужностей логістичного центру на території польської держави. Цей логістичний центр призначений для продажу української металургійної продукції, повідомляє “Преса України” з посиланням на Юрія Риженкова.

Генеральний директор компанії “Метінвест” розповів про подальші плани його компанії щодо логістичного центру у Польщі і не лише.

“Ми продовжуватимемо свої інвестиції в Польщу. Але вони підуть не в місцеві металургійні заводи. Ми вкладатимемо гроші в логістичний центр. Це дозволить нашій компанії посилити свої потужності прибуток, так як логістичний центр спрямований на експорт нашої продукції до Польщі.”, – Заявив Риженков.

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