Стратегія розвитку: “Метінвест” інвестує у логістичний центр у Польщі

Група “Метінвест” має намір продовжувати розвиток та посилення потужностей логістичного центру на території польської держави. Цей логістичний центр призначений для продажу української металургійної продукції, повідомляє “Преса України” з посиланням на Юрія Риженкова.

Генеральний директор компанії “Метінвест” розповів про подальші плани його компанії щодо логістичного центру у Польщі і не лише.

“Ми продовжуватимемо свої інвестиції в Польщу. Але вони підуть не в місцеві металургійні заводи. Ми вкладатимемо гроші в логістичний центр. Це дозволить нашій компанії посилити свої потужності прибуток, так як логістичний центр спрямований на експорт нашої продукції до Польщі.”, – Заявив Риженков.

Виплавку сталі у Дніпрі “Метінвест” знову відновили.