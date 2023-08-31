Погрожує нова загроза: Росія готується до масових обстрілів України

Російська Федерація може проводити активну підготовку до масового обстрілу української держави. Вони можуть відбутися восени та взимку, повідомляє “Преса України” з посиланням на інтерв’ю Юрія Гната “Суспільному“.

Спікер Повітряних сил Збройних Сил України дав інтерв’ю, в якому поділився відомостями про можливі масовані обстріли.

“Я вважаю, що Збройні Сили Російської Федерації прийматимуть спроби потрапити всюди. Питання полягає в тому, чи вистачить російської армії коштів для того, щоб це зробити”, – заявив Юрій Ігнат.

Також він припустив, що російська армія може використовувати для своїх атак дешеві дрони-камікадзе замість артилерійських і мінометних бойових припасів. Також цьому може сприяти швидкість виробництва цього виду озброєння.

Юрій Ігнат також попередив, що не варто прив’язувати обстріли ЗС РФ до символічних дат.