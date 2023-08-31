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Четвер, 31 Серпня

Київські температурні рекорди: 11 показників за 4 дні

У Києві 30 серпня було зафіксовано нові максимальні показники температури.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

У столиці української держави 30 серпня було зафіксовано нові максимальні показники температури. Це 11 рекорд Києва за чотири дні поспіль, повідомляє “Преса України” із посиланням на обсерваторію.

Обсерваторія поділилася даними про нещодавній температурний стан у Києві. Вона зафіксувала черговий температурний рекорд увечері, оскільки температура не знижувалася менш ніж 21,4 градусів. Раніше рекорд було встановлено в 19,56, його перевищили на 2 градуси.

За добу середня фіксована температура виявилася найвищою з проведення спостережень. Вона складає 26,4 градуси. Це перевищує кліматичну норму 8,5 градусів. Також рекорд 1992 року на 0,6 градусів.

Обсерваторія намагається визначити причини такого температурного підйому.

Раніше говорилося, що на Україну чекають температурні гірки.

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