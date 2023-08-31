Фінансовий стан “Газпрому” різко погіршився: Збіднення втричі

“Газпром” Російської Федерації збіднів утричі. За півтора роки російська газопромислова компанія скоротилася втричі, повідомляє “Преса України” з посиланням на Moscow Times.

Видавництво Moscow Times повідомило про те, що “Газпром” збідніли втричі за останні півтора роки. Раніше зазначалося, що перед повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну компанія мала при собі “подушку” 2,013 трильйона рублів (18 млрд доларів). Це можна порівняти з золотовалютними резервами Аргентини, Марокко чи Єгипту.

До кінця 2022 року фінансова подушка “Газпрому” скоротилася до 1,157 трильйона рублів, що еквівалентно 9 мільярдам доларів. На 30 червня 2023 року подушка вже становить 683 млрд (5,3 млрд доларів).

Ймовірно, “Газпром” продовжуватиме біднішати.

Газпром також програв 2,9 мільярда доларів.