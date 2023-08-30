Свіже призначення в Україні: Лідер країни підписав указ про нового начальника СБУ

Чинний лідер української держави підписав новий указ. Він полягає в тому, щоб призначити на посаду начальника Служби безпеки України, яка діє в межах Запорізької області Олександра Пеліна, повідомляє “Преса України” з посиланням на Офіс президента.

Офіс президента України опублікував новину про підписання документа про призначення Олександра Пеліна. Він призначається начальником Служби безпеки України у Запоріжжі.

Зазначається, що вакансія на цю посаду залишалася у статусі вільної починаючи з 6 березня 2023 року. З часу звільнення Володимиром Зеленським Бориса Безрукого.

Крім цього, президент звільнили Олександра Поклада, який раніше обіймав посаду начальника департаменту контррозвідки Служби безпеки. Наразі він перебуває на посаді заступника голови СБУ.

Раніше президент України підписував документ про відпочинок.