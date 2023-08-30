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Четвер, 31 Серпня

Напад з небес: Дрон-камікадзе Росії атакував Нікополь

ЗС РФ запустили дрон-камікадзе на територію Нікополя.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Збройні Сили Російської Федерації запустили дрон-камікадзе на територію Нікополя. Внаслідок ініційованої російськими військовими атаки постраждали чотири цивільні особи, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм-канал Дніпропетровської Обласної військової адміністрації.

“Російські військовослужбовці продовжують атакувати українську державу. Вони накрили Марганецьку громаду вогнем зі своєї артилерії. Громада знаходиться на Нікопольщині. Сам Нікополь потрапив під атаку з використанням безпілотного літального апарату типу, що самознищується.”, — заявив Сергій Лисак.

На території районного центру Нікополя постраждали чотири цивільні особи. Їхнє лікування проходитиме у них вдома. Вони оперативно отримали медичну допомогу.

Російська Федерація використовувала дрони того самого типу над Києвом.

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