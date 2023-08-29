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Четвер, 31 Серпня

Україна змінює правила: Пом’якшення обмежень на валютні операції

Обмеження щодо продажу безготівкової валюти іноземного походження змінилися.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Обмеження щодо продажу безготівкової валюти іноземного походження змінилися. В українській державі ці обмеження набули пом’якшеного вигляду, повідомляє “Преса України” з посиланням на Національний банк України.

“Національний банк продовжуватиме й надалі реалізацію Стратегію пом’якшення валютних обмежень. Ознайомитись з нею можна, вона перебуває в оприлюдненому статусі. Українська економіка переходить на більш гнучкий обмінний курс, а також повертається інфляційне таргетування.”, — повідомляє Національний банк України.

Також додається інформація про те, що НБУ відповідно до Стратегії розпочинає перший етап пом’якшення обмежень у валютному питанні. Пом’якшення направлять на те, щоб мінімізувати множинність обмінних курсів.

НБУ вже розпочинав зміцнення гривні до долара.

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