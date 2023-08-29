Підрахунок втрат: Українська армія завдає шкоди російським військам та техніці

Сили оборони української держави продовжують виконувати бойові завдання у зоні бойового зіткнення. Збройні Сили України завдали нової шкоди російським бойовикам. Артилерійський підрозділ прозвітував про 1 218 виконаних бойових завдань за останню добу, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм-канал Олександра Тарнавського.

Олександр Тарнавський повідомив про нові виконані бойові завдання українськими Силами оборони. Він заявив, що за останню добу російська армія втратила 293 особи з яких загинуло 50, а решта 243 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Крім цього, українські військові ліквідували 25 одиниць військової техніки Збройних Сил Російської Федерації. Серед них є російський танк, чотири ББМ, один ПТРК, БПЛА, дев’ять автомобілів.

Бойовики ЗСУ раніше завдали удару по ЗС РФ завдяки розвідданим.