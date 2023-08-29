Кожна перемога має значення: Українська армія звільнила село Роботине

Визволення села у Запорізькій області Роботине це важливий результат для української армії. Під час наступу українських збройних сил кожен бойовий успіх є вкрай важливим, проте українські війська продовжують концентрацію на тому, щоб підійти впритул до другої лінії оборони ЗС РФ, повідомляє “Преса України“.

Олексій Гетьман повідомив про те, що село Роботине у Запорізькій області звільнене від впливу Збройних Сил Російської Федерації. Він зазначив, що це є важливим етапом в українському контрнаступі, але наголосив, що військові повинні тримати концентрацію і надалі.

“Важливо, що ми звільнили це село, нехай воно і не має принципового значення. Воно важливе насамперед як покажчик успіхів української армії. Ми беремося не за окремі маленькі пункти, ми боремося за всю Україну.”

Олександр Гетьман раніше розповідав про зіткнення біля Токмака.