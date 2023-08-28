Уроки Ізраїлю: Президент України пропонує модель договору про безпеку

Чинний президент української держави заявляє про те, що договір про надання Україні гарантій безпеки має бути схожим на ізраїльську модель. Договір має містити в собі питання озброєння, санкцій, а також фінансів, проте перелік може відрізнятися від країни до країни, повідомляє “Преса України“.

“У договорах щодо надання безпеки українській державі мають бути санкції, озброєння, а також фінансування. Системи протиповітряної оборони, літаки, якщо говорити простіше — вимог у меню багато. Проте клієнтура різна. з Америкою буде більш потужний договір, з Британією — сильний. А є держави, які не зможуть передати зброю, але здатні поділитися фінансами.”, — заявив Володимир Зеленський.

Переговори щодо безпеки вже розпочато Сполученими Штатами Америки.